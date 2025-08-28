Названы орехи и семена, которые естественным образом снизят давление и холестерин

Грецкие орехи. Это хороший источник меди, полезной для сосудов, и жирных кислот омега-3, которые контролируют уровень холестерина, триглицеридов, кровяное давление. В 30 граммах грецких орехов содержится 185 ккал, 4,3 г белка, 18,5 г жиров.

Миндаль. В нём много мононенасыщенных жиров, магния, клетчатки. Всё это основные элементы полезного для сердца рациона.

Фисташки. Они содержат полезные жиры, белки, клетчатку и витамины группы B. Также эти орехи богаты антиоксидантами и калием.

Бразильские орехи. Они известны высоким содержанием селена. Он поддерживает здоровье сердца и антиоксидантную функцию.

Орехи пекан. Исследования показывают, что они способны снизить уровень холестерина, если их употреблять вместо насыщенных жиров. Кроме того, орехи пекан снижают риск развития диабета.