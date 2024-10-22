Названы пищевые добавки, которые нельзя принимать вместе

Примерно то же самое с медью и цинком. Приём одного из этих веществ может привести к дефициту другого. Добавки цинка могут напрямую ухудшать усвоение меди. Поэтому одновременно эти добавки принимать не рекомендуется.

Аналогичная ситуация наблюдается при обогащении продуктов фолиевой кислотой. В высоких дозах добавки фолиевой кислоты способны привести к неврологическим проблемам, связанным с нехваткой витамина B12. Особенно опасно это для тех, кто придерживается растительной диеты. Также есть вероятность (хоть это и случается редко), что сочетание фолиевой кислоты и витамина В12 может привести к «маскировке» дефицита B12.

Действие витамина В12 можно ослабить, если принимать его одновременно с витамином С. Также нельзя вместе пить добавки кальция и магния.

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