Названы пищевые добавки, которые полезны для здоровья сердца

Эксперты нашли убедительные доказательства пользы некоторых добавок для здоровья сердца. Например, это омега-3 (снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний), фолиевая кислота (снижает вероятность инсульта), коэнзим Q10 (снижает риск смерти от всех причин). Кроме того, помогают снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний магний, омега-6, L-аргинин, L-цитруллин, витамин D, цинк, альфа-липоевая кислота, мелатонин, катехин, куркумин, флаванол, генистеин, кверцетин.

А вот пищевые добавки с бета-каротином повышали риск смерти людей от всех причин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.