Названы пищевые добавки, которые полезны для здоровья сердца

Названы пищевые добавки, которые полезны для здоровья сердцаНо есть и вредные для сердечно-сосудистой системы вещества
В здоровом рационе содержится много аминокислот, витамина С, омега-3. Но насколько все эти вещества полезны для сердца? В ходе нового метаанализа, опубликованного в Журнале Американского колледжа кардиологов, стало об этом известно больше.
Фото: Natural Products Insider
В рамках нового исследования специалисты провели анализ в общей сложности 884 научных работ, посвящённых изучению микроэлементов, которые принимаются в качестве пищевых добавок. В исследованиях, связанных с этими научными работами, приняли участие более 883 тысяч человек.
Эксперты нашли убедительные доказательства пользы некоторых добавок для здоровья сердца. Например, это омега-3 (снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний), фолиевая кислота (снижает вероятность инсульта), коэнзим Q10 (снижает риск смерти от всех причин). Кроме того, помогают снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний магний, омега-6, L-аргинин, L-цитруллин, витамин D, цинк, альфа-липоевая кислота, мелатонин, катехин, куркумин, флаванол, генистеин, кверцетин.
А вот пищевые добавки с бета-каротином повышали риск смерти людей от всех причин.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.