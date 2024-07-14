Названы плюсы и минусы для здоровья разных типов голодания

Перед тем как приступить к голоданию, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Эта практика может быть опасной для здоровья при низком кровяном давлении или сопутствующих заболеваниях.

Длительное голодание. Оно подразумевает сокращение потребления калорий в течение более двух дней. Длится оно обычно семь дней либо дольше. Для предотвращения обезвоживания рекомендуется употреблять достаточное количество воды. Голодание, длящееся не более 20 дней, обычно безопасно, но имеет некоторые риски. При недостаточном потреблении калорий может произойти значительная потеря мышечной массы и электролитов (эти минералы, содержащихся в крови, поте и моче, которые помогают регулировать нервную систему, гидратацию, мышечную функцию и pH крови).

Больший риск возникновения осложнений при длительном голодании у людей с гипотонией (низким кровяным давлением), сердечными заболеваниями или с недостаточным весом. Также при этом типе голодания могут возникнуть изменения в гормональном фоне и скорости переработки пищи организмом.

Прерывистое голодание (ПГ). Это чередование периодов голодания. Такое голодание включает питание с ограничением по времени (TRF, приём пищи каждый день в одно и то же время), голодание через день (ADF, отказ от еды на 24 часа через день), модифицированное голодание через день (MADF, в день голодания разрешается съедать около 500 ккал) и периодическое голодание (практикуется один или два раза в неделю каждые несколько месяцев).