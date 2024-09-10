Названы плюсы и минусы голодания для похудения

У прерывистого голодания есть как достоинства, так и недостатки.

Плюсы

Благодаря голоданию вы сможете сбросить вес и сжечь жир. Когда вы в течение дня едите реже, то вы, как правило, меньше потребляете калорий в целом.

В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые ограничивали приём пищи 6-часовым окном в день, тратили столько же энергии, сколько обычно, при этом у них снизился уровень гормона голода грелина, а также уменьшилось желание есть.

Есть научные доказательства и того, что голодание помогает организму сжигать жир.

Также прерывистое голодание сокращает время, которое наши тела проводят при переваривании пищи, в состоянии повышенного уровня сахара и жира в крови. Это, по-видимому, связано со снижением риска возникновения диабета 2 типа, может улучшить здоровье сосудов.

Брэди Холмер, исследователь Examine.com, говорит, что есть неопровержимые доказательства того, что прерывистое голодание полезно для кардиометаболического здоровья. Правда, большинство исследований на эту тему длятся всего 6−12 месяцев. Их результаты показывают, что голодание улучшает показатели веса, процента жира в организме, уровень липидов крови и артериального давления.

Наконец, есть основания полагать, что голодание может защитить и от других проблем, связанных со старением. Например, за счёт улучшения аутофагии — способа очищения организма от повреждённого или нефункционального клеточного материала.