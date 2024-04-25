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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 апреля 2024, 04:30
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Названы плюсы и минусы грибного кофе для организма

Стоит ли его вообще пить?
Грибной кофе готовят при помощи заваривания сушёных молотых грибов. Грибной кофе без кофейных зёрен - это альтернатива стандартной чашке кофе без кофеина. Но насколько этот напиток полезен для здоровья?
Названы плюсы и минусы грибного кофе для организма
© iStock

Часто грибной кофе по сравнению с цельными грибами или простыми грибными добавками (экстрактами, порошками) может содержать кофеин и другие ингредиенты, которых нет в грибах. Вот что известно сейчас о потенциальных преимуществах грибов, которые используются при приготовлении кофе.

Улучшение иммунной функции. Один научный обзор показал, что грибы рейши могут стимулировать иммунную функцию клеток.

Снижение риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Грибы способны снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего».

Защита от рака. Несколько исследований в пробирках показали, что грибы могут помочь в борьбе с раковыми клетками.

Улучшение контроля уровня сахара в крови. Согласно данным одного исследования, различные виды грибов в целом, в экстракте и в порошкообразной форме, могут помочь контролировать уровень глюкозы в крови.

Улучшение когнитивных функций. Несколько крупных популяционных исследований связали употребление грибов с улучшением когнитивных функций и настроения.

Названы плюсы и минусы грибного кофе для организма
© EatingWell

Грибной кофе имеет один потенциальный побочный эффект. Это нарушение функции почек. Связано оно может быть с грибами чага.

Также избегать употребления грибного кофе рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям, так как ещё существует мало информации о воздействии напитка на эти группы людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.