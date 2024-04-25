Названы плюсы и минусы грибного кофе для организма

Названы плюсы и минусы грибного кофе для организмаСтоит ли его вообще пить?
Часто грибной кофе по сравнению с цельными грибами или простыми грибными добавками (экстрактами, порошками) может содержать кофеин и другие ингредиенты, которых нет в грибах. Вот что известно сейчас о потенциальных преимуществах грибов, которые используются при приготовлении кофе.
Улучшение иммунной функции. Один научный обзор показал, что грибы рейши могут стимулировать иммунную функцию клеток.
Снижение риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Грибы способны снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего».
Защита от рака. Несколько исследований в пробирках показали, что грибы могут помочь в борьбе с раковыми клетками.
Улучшение контроля уровня сахара в крови. Согласно данным одного исследования, различные виды грибов в целом, в экстракте и в порошкообразной форме, могут помочь контролировать уровень глюкозы в крови.
Улучшение когнитивных функций. Несколько крупных популяционных исследований связали употребление грибов с улучшением когнитивных функций и настроения.
Грибной кофе имеет один потенциальный побочный эффект. Это нарушение функции почек. Связано оно может быть с грибами чага.
Также избегать употребления грибного кофе рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям, так как ещё существует мало информации о воздействии напитка на эти группы людей.
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