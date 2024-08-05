Названы побочные эффекты касторового масла

По словам пользователей соцсетей, касторовое масло помогает растопить жир на животе и помочь при его вздутии. Ещё в Древнем Египте использовалось это масло как слабительное, для лечения кожных заболеваний.

На сегодняшний день касторовое масло — одобренное безрецептурное средство в некоторых странах против кратковременных запоров. Также его используют для очищения кишечника перед медицинскими обследованиями. При этом нет большого количества доказательств того, что это средство лучше других в качестве слабительного.