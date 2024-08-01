Названы побочные эффекты употребления нута

Помогает пищеварению. Нут содержит много растворимой клетчатки. Она помогает переваривать еду медленнее. Одно исследование о нуте также показало, что при его употреблении дефекация может быть более комфортной и более частой.

Насыщает. Одна чашка варёного нута содержит 12,5 г клетчатки и 14,5 г белка. Эти питательные вещества дают чувство сытости и насыщения после еды.

Снижает уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина может повысить риск возникновения болезней сердца, ожирения, инсульта и других серьёзных заболеваний. Известно, что нут богат клетчаткой, которая решает эту проблему.

Снижает вероятность развития рака. При употреблении нута в организме вырабатывается бутират. Эта кислота, как показывают исследования, способна бороться с больными и/или умирающими клетками. Ещё одна научная работа продемонстрировала, что это снижает общий риск возникновения колоректального рака.