Названы показатели здоровья, которые важнее веса

Гемоглобин A1C. Это средний уровень сахара в крови за последние три месяца. Также этот показатель используется для диагностики преддиабета и диабета. Повышенный уровень глюкозы может привести к осложнениям: болезням почек, сердца, сосудов, нарушениям зрения. Существует довольно много людей, имеющих нормальный индекс массы тела и при этом высокий уровень сахара в крови.

Кровяное давление. Даже умеренно высокое артериальное давление (130 на 80 мм рт. ст.) может вызвать скрытое повреждение организма. Это приведёт к сердечным заболеваниям, инсульту, проблемам с глазами и почками.

Холестерин. Наличие потенциально вредных жиров в крови со временем может привести к закупорке артерий, повысить риск возникновения болезней сердца, инсульта.