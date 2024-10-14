Названы полезные для мозга осенние продукты

Сладкий картофель. Он богат бета-каротином, витамином С и клетчаткой. Альберт Абаев, доктор медицинских наук, зарегистрированный клинический диетолог в Центре управления весом и метаболического здоровья Cedars-Sinai, говорит, что этот картофель содержит антиоксиданты, снижающие уровень окислительного стресса и улучшающие связь между клетками мозга.

Имбирь. В его состав входят витамины, минералы и биоактивные соединения, которые борются с окислительным стрессом и хроническим воспалением. Эти факторы способствуют возрастной потере памяти, развитию болезни Альцгеймера. Исследования 2011 года показали, что экстракт имбиря помог улучшить память у группы здоровых женщин среднего возраста.

Свёкла. Фолат в ней снижает уровень гомоцистеина. Эту аминокислоту связывают с развитием болезней сердца, болезнью Альцгеймера, деменции. Также свёкла — хороший источник пищевых нитратов. Они улучшают приток крови к мозгу.