Названы полезные для здоровья свойства алоэ вера

Успокаивающие свойства. В алоэ есть полисахариды, которые помогают заживлять раны, обладают противовоспалительным действием. Используют это растение и для лечения прыщей. Научные работы показывают, что алоэ вера стимулирует выработку коллагена. Это делает кожу эластичной и упругой, помогает лечить пролежни, псориаз и генитальный герпес. Также алоэ укрепляет волосы, делает их мягкими и блестящими, борется с выпадением и перхотью.

Поддержка иммунитета. Алоэ вера содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Исследования подтверждают, что некоторые вещества в этом растении могут приводить к выработке белых кровяных телец, отвечающих за защиту нашего организма от болезней.