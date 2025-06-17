Названы полезные для здоровья свойства арбуза

Вот какими преимуществами для здоровья обладает арбуз.

Улучшает гидратацию. Арбуз на примерно 92% состоит из воды. Он может также поддержать поддержать гидратацию, особенно в жару, когда мы теряем больше жидкости через пот.

Поддерживает электролитный баланс. Обезвоживание может привести к дисбалансу электролитов. Это может вызвать множество проблем со здоровьем, включая усталость, мышечные спазмы, слабость и многое другое.

Даёт много витаминов. Одна чашка нарезанного кубиками арбуза содержит 12 г углеводов, 1 г клетчатки, 9 г сахаров, 1 г белка, 1 мг кальция, 2 мг натрия, 2 мг железа, 170 мг калия. Также это хороший источник витаминов А, В6, С.

Содержит много ликопина. Этот антиоксидант защищает организм от повреждения свободными радикалами. Его также связывают со снижением риска возникновения некоторых видов рака, болезней сердца и других хронических болезней. Больше всего этого вещества в арбузах с ярко-красной мякотью.