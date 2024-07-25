Названы полезные для здоровья свойства чёрной смородины

Вещества в составе экстракта чёрной смородины защищают от патологий сердечно-сосудистой системы, которые приводят к повышению кровяного давления. Также эта ягода считается отличным источником калия и линоленовой кислоты (ГЛК).

При этом на здоровых людей чёрная смородина особо никак не влияет, а вот у тех, кто страдает повышенным давлением, она воздействует на его причину.

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