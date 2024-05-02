Названы полезные для здоровья свойства имбиря

Если вы будете ежедневно в течение месяца употреблять имбирь, то вас ждут следующие положительные изменения.

Снятие воспаления в организме. Противовоспалительным действием обладает гингерол в составе имбиря. Благодаря этому продукту вы облегчите воспалительные заболевания кишечника или артрит. Однако перед добавлением в рацион имбиря проконсультируйтесь с врачом.

Избавление от тошноты. Особенно это касается тошноты по утрам.

Облегчение мышечных болей. Имбирь поможет уменьшить боль и дискомфорт в конечностях. Всё благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.