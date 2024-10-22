Названы полезные для здоровья свойства тыквенной специи

Вот какую пользу для здоровья даёт тыквенная специя.

Высокое содержание антиоксидантов. Исследования показывают, что их активность в травах и специях в десять раз выше, чем во фруктах и ​​овощах. Антиоксиданты борются с окислительным стрессом, который может способствовать возникновению различных заболеваний, включая рак и болезни сердца, ускорять старение.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связывают с развитием многочисленных хронических заболеваний. В том числе рака, сердечных болезней, артрита, респираторные заболевания, нейродегенеративных расстройств. Противовоспалительными свойствами обладают в составе тыквенной специи имбирь, гвоздика и корица.

Сбалансирование уровня сахара в крови. Около 80 специй содержат полифенолы. Эти вещества благотворно влияют на здоровье, в том числе и на уровень глюкозы в крови.