Названы полезные для здоровья свойства тыквенной специи

Названы полезные для здоровья свойства тыквенной специиВсего их пять
Вот какую пользу для здоровья даёт тыквенная специя.
Высокое содержание антиоксидантов. Исследования показывают, что их активность в травах и специях в десять раз выше, чем во фруктах и овощах. Антиоксиданты борются с окислительным стрессом, который может способствовать возникновению различных заболеваний, включая рак и болезни сердца, ускорять старение.
Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связывают с развитием многочисленных хронических заболеваний. В том числе рака, сердечных болезней, артрита, респираторные заболевания, нейродегенеративных расстройств. Противовоспалительными свойствами обладают в составе тыквенной специи имбирь, гвоздика и корица.
Сбалансирование уровня сахара в крови. Около 80 специй содержат полифенолы. Эти вещества благотворно влияют на здоровье, в том числе и на уровень глюкозы в крови.
Защита сердца. Исследования показывают, что сердечно-сосудистые болезни меньше распространены в регионах, где в кулинарии используется больше специй. Скорее всего, это связано с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами некоторых специй.
Улучшение работы пищеварительной системы. Гвоздика, душистый перец в составе тыквенной специи использовались в древности как средства от расстройства желудка. Также научно доказано, что имбирь облегчает лёгкую тошноту и рвоту, связанные с беременностью.
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