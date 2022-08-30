Названы полезные для зрения витамины и продукты

Названы полезные для зрения витамины и продуктыДа, это не только витамин А и морковь
Итак, какие конкретно витамины нужны человеку для поддержания здоровья глаз? Прежде всего, это витамин А. Благодаря ему образуется родопсин - светочувствительный пигмент, который расположен в клетках сетчатки. Также витамин А помогает увлажнять слизистую глаза и поддерживает её в хорошем состоянии.
Следующие важные для здоровья глаз вещества - каротиноиды. Эти красители можно найти в продуктах растительного происхождения. Они обладают антиоксидантным действием и помогают в профилактике дегенерации жёлтого пятна сетчатки.
Наконец, необходимо получать витамины С и Е. При дефиците этих витаминов развивается катаракта и происходит потеря зрения.
Получить все необходимые для зрения элементы можно из моркови и тыквы (они в целом улучшают зрение), черники (благодаря витамину А и другим веществам), шпината и капусты (за счёт антиоксиданта лютеина), кукурузы и брокколи (в них тоже много антиоксидантов, полезных для тех, у кого катаракта), манго и абрикоса (содержат много витамина А и кальция), цитрусовых и шиповника (в их состав входит много витамина С), орехов, семян и проросших зёрен пшеницы (они богаты витаминами группы B и витамином Е), сельди (отличается высоким содержанием витамина D, полиненасыщенных жирных кислот), чеснока и лука (в их составе есть сера), свёклы (в ней много калия и витамина С).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.