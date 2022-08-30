Названы полезные для зрения витамины и продукты

Да, это не только витамин А и морковь

Глаза считаются одним из уникальных органов человека. Дело в том, что мышцы глаз всегда находятся в движении. Для нормальной работы глазам нужен не только кислород, но и различные элементы, которые получить можно из пищи.