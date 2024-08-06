Названы полезные и вредные для здоровья свойства инжира

Свежий инжир даёт много преимуществ для здоровья.

Обновление клеток. Это происходит за счёт витаминов и минералов в составе инжира.

Витамины. Во многом благодаря инжиру вы будете получать их ежедневно.

Кровяное давление. Инжир приводит в норму давление, поддерживает состояние сердечно-сосудистой системы.

Вес. В инжире много клетчатки, что помогает держать под контролем вес.

Защита от бактерий. Это происходит за счёт витаминов, минералов, клетчатки в инжире.

Здоровье костей, зубов, кожи, желудка, волос, сердца. В состав инжира входят кальций, магний, витамин С, Е, витамины группы В. Он снижает уровень триглицеридов в крови, холестерин.

Борьба с раком груди. Инжир снижает вероятность развития этого вида рака в менопаузу.

Защита от образования бородавок. Таким действием обладает молочко инжира.

Борьба с раком. В инжире есть антиоксидант лютеин.

Антиоксиданты. Благодаря им инжир борется со свободными радикалами, повышает сопротивляемость организма болезням.

Инсулин. Инжир поддерживает уровень инсулина у людей с диабетом.

Очищение организма. Это происходит благодаря фенолу в инжире.

Лечение прыщей. Инжир обладает противовоспалительными свойствами.

Также свежий инжир может вызвать аллергию, проблемы с пищеварением (если его съесть слишком много).