Названы полезные и вредные для здоровья свойства инжира

Названы полезные и вредные для здоровья свойства инжираВот почему его нужно есть
Свежий инжир даёт много преимуществ для здоровья.
Обновление клеток. Это происходит за счёт витаминов и минералов в составе инжира.
Витамины. Во многом благодаря инжиру вы будете получать их ежедневно.
Кровяное давление. Инжир приводит в норму давление, поддерживает состояние сердечно-сосудистой системы.
Вес. В инжире много клетчатки, что помогает держать под контролем вес.
Защита от бактерий. Это происходит за счёт витаминов, минералов, клетчатки в инжире.
Здоровье костей, зубов, кожи, желудка, волос, сердца. В состав инжира входят кальций, магний, витамин С, Е, витамины группы В. Он снижает уровень триглицеридов в крови, холестерин.
Борьба с раком груди. Инжир снижает вероятность развития этого вида рака в менопаузу.
Защита от образования бородавок. Таким действием обладает молочко инжира.
Борьба с раком. В инжире есть антиоксидант лютеин.
Антиоксиданты. Благодаря им инжир борется со свободными радикалами, повышает сопротивляемость организма болезням.
Инсулин. Инжир поддерживает уровень инсулина у людей с диабетом.
Очищение организма. Это происходит благодаря фенолу в инжире.
Лечение прыщей. Инжир обладает противовоспалительными свойствами.
Также свежий инжир может вызвать аллергию, проблемы с пищеварением (если его съесть слишком много).
Сушёный инжир тоже имеет ряд полезных свойств.
Укрепляет иммунитет. За счёт мощных антиоксидантов.
Регулирует артериальное давление. В сушёном инжире особенно много калия. Он будет полезен людям с гипертонией.
Приводит в норму пищеварение. Это происходит за счёт большого количества клетчатки.
Помогает в контроле веса. Инжир хорошо насыщает.
Поддерживает здоровье зубов, костей, репродуктивное здоровье. Всё потому, что в инжире много кальция. Этот фрукт также повышает шансы забеременеть.
Улучшает внешний вид кожи. Благодаря витамину Е и другим веществам в составе инжира.
Регулирует уровень глюкозы в крови. Это тоже происходит за счёт витамина Е и других веществ.
Выводит токсины. Это благоприятно сказывается на общем здоровье.
Полезен для дыхательных путей. Инжир уменьшает симптомы астмы, бронхита.
Снижает вероятность развития рака. Это касается рака молочной железы.
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