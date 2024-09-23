Названы полезные свойства меди для здоровья человека

Поддерживает здоровье иммунной системы. Более ранние исследования показывают, что медь помогает в уничтожении бактерий, а недавние — что она может взаимодействовать с рецептором альфа-киназа 1. Это защищает организм от инфекций. Также учёные обнаружили, что клетки накапливают медь для усиления защиты организма от патогенов.

Действует как антиоксидант. Медь нужна для образования фермента супероксиддисмутазы. Он функционирует как антиоксидант и борется с окислительным стрессом.

Помогает формировать соединительную ткань. Медь содержится в составе фермента лизилоксидазы. Это вещество помогает формировать сложные узоры соединительной ткани с использованием коллагена и эластина.