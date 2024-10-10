Названы полезные вечерние закуски, которые помогут справиться с тягой к еде

Орехи. Они содержат большое количество белка, полезных жиров, витаминов и минералов. Также это один из лучших растительных источников мелатонина, который отвечает за цикл сна и бодрствования. Много мелатонина в миндале, каштанах, фундуке, фисташках, грецких орехах.

Греческий йогурт с ягодами. В ходе одного исследования выяснилось, что у людей, которые потребляли ягоды, риск короткого сна (менее 7 часов) был на 10−17% ниже, чем у тех, кто не ел эти продукты. Казеин в греческом йогурте также способствует восстановлению мышц во время сна.

Яйца. Это отличный источник мелатонина и триптофана. Эти гормоны отвечают за сон.

Творог и фрукты. В твороге много триптофана и кальция. Одна чашка обезжиренного варианта содержит 163 калории и 28 г белка.

Бананово-ореховое масло. Сочетайте банан с одной столовой ложкой миндального масла. Это позволит вам получить полезный перекус.

Овощные палочки с хумусом. Нут, основной ингредиент хумуса, содержит триптофан и изофлавоны. Эти вещества обладают лёгким эстрогеноподобным эффектом. Известно, что эстроген играет роль в регуляции сна.

Терпкий вишнёвый сок. Сок из вишни сорта Монморанси помогает улучшить сон у людей с бессонницей. Выбирайте при этом вариант без сахара.

Сыр и цельнозерновые крекеры. Сыр содержит триптофан, улучшающий качество сна. Но важно есть именно обезжиренный сыр, в которым меньше насыщенных жиров, связанных с плохим сном.