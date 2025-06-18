Названы популярные мифы о том, как продлить жизнь батареи

Хранение батареек в холодильнике. Проблема здесь возникает при образовании конденсата, когда вы достаёте батарейки. Как известно, сочетание влаги и металла - путь к коррозии. Хранить батарейки нужно в сухом месте при комнатной температуре.

Полная разрядка аккумулятора. У современных литий-ионных аккумуляторов вообще нет эффекта памяти. Более того, разряд до 0% как раз для таких батарей вреден: он приводит к необратимым химическим изменениям, сокращающим ёмкость аккумулятора и срок его службы.