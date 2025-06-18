Названы популярные мифы о том, как продлить жизнь батареи

Названы популярные мифы о том, как продлить жизнь батареиВ них пора перестать верить
Хранение батареек в холодильнике. Проблема здесь возникает при образовании конденсата, когда вы достаёте батарейки. Как известно, сочетание влаги и металла - путь к коррозии. Хранить батарейки нужно в сухом месте при комнатной температуре.
Полная разрядка аккумулятора. У современных литий-ионных аккумуляторов вообще нет эффекта памяти. Более того, разряд до 0% как раз для таких батарей вреден: он приводит к необратимым химическим изменениям, сокращающим ёмкость аккумулятора и срок его службы.
Отказ от зарядки ночью. Сейчас на Android-смартфонах есть функция «Адаптивная зарядка», а на iPhone - «Оптимизированная зарядка». Её суть в том, что устройство быстро заряжается до 80%, а потом приостанавливает процесс. По итогу к вашу пробуждению смартфон будет заряжен до 100%, проведя в таком стрессовом для него состоянии минимум времени.
Закрытие приложений. Когда вы сворачиваете приложение на современном смартфоне, система его как бы замораживает. Это почти не требует энергии. А если вы будете постоянно открывать и закрывать приложения, то это будет каждый раз заставлять систему загружать всё с нуля, что потребует большей мощности процессора и затрат энергии.