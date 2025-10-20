Названы популярные вредные и полезные для здоровья кишечника продукты

Полезны для кишечника

Йогурт. Он содержит большое количество живых пробиотических культур, которые помогают сбалансировать кишечную микрофлору и улучшить пищеварение. При регулярном употреблении йогурт улучшает здоровье кишечника, уменьшает вздутие живота. Выбирайте простые и несладкие варианты.

Кефир. Этот напиток укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В нём содержатся также кальций, магний, витамин В12.

Квашеная капуста. Она может улучшить усвоение питательных веществ, обладает антиоксидантным действием. В квашеной капусте также много пробиотиков, есть клетчатка, помогающая пищеварению, а также витамин С и антиоксиданты, уменьшающие воспаление.

Кимчи. Это острое корейское блюдо из ферментированных овощей. Оно помогает сформировать разнообразный микробиом кишечника, богато витаминами А, С и К, содержит противовоспалительные вещества.

Фрукты и овощи, богатые клетчаткой. К ним относятся яблоки, спаржа и брокколи. Они помогают поддерживать регулярность стула, уменьшают воспаление.