Названы популярные вредные и полезные для здоровья кишечника продукты

Названы популярные вредные и полезные для здоровья кишечника продуктыЭто важно знать для поддержания пищеварения, иммунитета и общего благополучия
Полезны для кишечника
Йогурт. Он содержит большое количество живых пробиотических культур, которые помогают сбалансировать кишечную микрофлору и улучшить пищеварение. При регулярном употреблении йогурт улучшает здоровье кишечника, уменьшает вздутие живота. Выбирайте простые и несладкие варианты.
Кефир. Этот напиток укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В нём содержатся также кальций, магний, витамин В12.
Квашеная капуста. Она может улучшить усвоение питательных веществ, обладает антиоксидантным действием. В квашеной капусте также много пробиотиков, есть клетчатка, помогающая пищеварению, а также витамин С и антиоксиданты, уменьшающие воспаление.
Кимчи. Это острое корейское блюдо из ферментированных овощей. Оно помогает сформировать разнообразный микробиом кишечника, богато витаминами А, С и К, содержит противовоспалительные вещества.
Фрукты и овощи, богатые клетчаткой. К ним относятся яблоки, спаржа и брокколи. Они помогают поддерживать регулярность стула, уменьшают воспаление.
Вредны для кишечника
Обработанные продукты. В их составе есть добавки, консерванты, рафинированный сахар. Эти вещества могут нарушить микрофлору кишечника. Со временем это приведёт к проблемам с пищеварением.
Искусственные подсластители. Они могут плохо влиять на микрофлору кишечника. Согласно результатам некоторых исследований, искусственные подсластители нарушают метаболизм глюкозы и вызывают дискомфорт в желудке. Они содержатся во многих продуктах с низким содержанием сахара и диетических продуктах.
Жареные блюда. Такая пища с трудом переваривается и может привести к раздражению слизистой кишечника. При регулярном её употреблении развивается воспаление и дискомфорт в пищеварительном тракте.
Красное и обработанное мясо. При его употреблении в больших количествах может возникнуть воспаление и нарушиться микрофлора кишечника. Также это мясо часто содержит консерванты и добавки.
Чрезмерное употребление алкоголя. Это может повредить слизистую кишечника и уменьшить количество полезных бактерий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.