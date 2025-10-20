Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 октября 2025, 18:00
2 мин.

Названы популярные вредные и полезные для здоровья кишечника продукты

Это важно знать для поддержания пищеварения, иммунитета и общего благополучия
От правильной работы кишечника зависит функционирование всего нашего организма. Вот какие продукты питания могут вам помочь в этом или, наоборот, навредить.
Названы популярные вредные и полезные для здоровья кишечника продукты
© ACES | Illinois

Полезны для кишечника

Йогурт. Он содержит большое количество живых пробиотических культур, которые помогают сбалансировать кишечную микрофлору и улучшить пищеварение. При регулярном употреблении йогурт улучшает здоровье кишечника, уменьшает вздутие живота. Выбирайте простые и несладкие варианты.

Кефир. Этот напиток укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В нём содержатся также кальций, магний, витамин В12.

Квашеная капуста. Она может улучшить усвоение питательных веществ, обладает антиоксидантным действием. В квашеной капусте также много пробиотиков, есть клетчатка, помогающая пищеварению, а также витамин С и антиоксиданты, уменьшающие воспаление.

Кимчи. Это острое корейское блюдо из ферментированных овощей. Оно помогает сформировать разнообразный микробиом кишечника, богато витаминами А, С и К, содержит противовоспалительные вещества.

Фрукты и овощи, богатые клетчаткой. К ним относятся яблоки, спаржа и брокколи. Они помогают поддерживать регулярность стула, уменьшают воспаление.

Названы популярные вредные и полезные для здоровья кишечника продукты
© Tetra Images / Getty Images

Вредны для кишечника

Обработанные продукты. В их составе есть добавки, консерванты, рафинированный сахар. Эти вещества могут нарушить микрофлору кишечника. Со временем это приведёт к проблемам с пищеварением.

Искусственные подсластители. Они могут плохо влиять на микрофлору кишечника. Согласно результатам некоторых исследований, искусственные подсластители нарушают метаболизм глюкозы и вызывают дискомфорт в желудке. Они содержатся во многих продуктах с низким содержанием сахара и диетических продуктах.

Жареные блюда. Такая пища с трудом переваривается и может привести к раздражению слизистой кишечника. При регулярном её употреблении развивается воспаление и дискомфорт в пищеварительном тракте.

Красное и обработанное мясо. При его употреблении в больших количествах может возникнуть воспаление и нарушиться микрофлора кишечника. Также это мясо часто содержит консерванты и добавки.

Чрезмерное употребление алкоголя. Это может повредить слизистую кишечника и уменьшить количество полезных бактерий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.