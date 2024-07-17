Названы повседневные привычки, которые приводят к раку

Названы повседневные привычки, которые приводят к ракуПроверьте себя
Поздний отход ко сну и недостаток отдыха. Согласно результатам научных работ, те, кто поздно ложится спать, имеют больше шансов заболеть раком по сравнению с людьми, которые ложатся спять и бодрствуют в правильное время.
Раздражительность. Длительный стресс плохо влияет на нервную систему человека. Это способствует возникновению раздражительности и депрессии. Те, кто долгое время находится в угнетённом состоянии, имеют больше шансов заболеть онкологией.
Нарушение работы желудка и селезёнки. Эти органы при плохом функционировании могут привести к снижению аппетита, усвояемости питательных веществ, плохому выведению лишней жидкости из организма, возникновению разных болезней. Если так продолжается долго время, это может привести к онкологии.
Регулярное употребление недоеденной пищи. В этом случае повышается вероятность развития рака, особенно рака желудка. Со временем в недоеденной пище накапливаются мощные канцерогены нитриты.
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