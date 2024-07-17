Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июля 2024, 18:00
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Названы повседневные привычки, которые приводят к раку

Проверьте себя
Научные исследования показывают, что онкологические болезни связаны с нашими повседневными привычками. Вот чего стоит избегать.
Названы повседневные привычки, которые приводят к раку
© Mattress World Northwest

Поздний отход ко сну и недостаток отдыха. Согласно результатам научных работ, те, кто поздно ложится спать, имеют больше шансов заболеть раком по сравнению с людьми, которые ложатся спять и бодрствуют в правильное время.

Раздражительность. Длительный стресс плохо влияет на нервную систему человека. Это способствует возникновению раздражительности и депрессии. Те, кто долгое время находится в угнетённом состоянии, имеют больше шансов заболеть онкологией.

Названы повседневные привычки, которые приводят к раку
© Dr Vijay Anand Reddy

Нарушение работы желудка и селезёнки. Эти органы при плохом функционировании могут привести к снижению аппетита, усвояемости питательных веществ, плохому выведению лишней жидкости из организма, возникновению разных болезней. Если так продолжается долго время, это может привести к онкологии.

Регулярное употребление недоеденной пищи. В этом случае повышается вероятность развития рака, особенно рака желудка. Со временем в недоеденной пище накапливаются мощные канцерогены нитриты.

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