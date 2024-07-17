Названы повседневные привычки, которые приводят к раку

Поздний отход ко сну и недостаток отдыха. Согласно результатам научных работ, те, кто поздно ложится спать, имеют больше шансов заболеть раком по сравнению с людьми, которые ложатся спять и бодрствуют в правильное время.

Раздражительность. Длительный стресс плохо влияет на нервную систему человека. Это способствует возникновению раздражительности и депрессии. Те, кто долгое время находится в угнетённом состоянии, имеют больше шансов заболеть онкологией.