Названы правила, которые сделают вас счастливее, согласно науке

Многие исследования в области позитивной психологии показывают, что около 50% нашего счастья определяется генетикой. Ещё 10% - это влияние жизненных обстоятельств и внешних факторов (доход, статус отношений, условия жизни). При этом до 40% нашего счастья зависит от нашей воли. Вот что советуют делать эксперты, чтобы чувствовать себя счастливым дольше.

Откажитесь от занятий, отнимающих много времени. Высшая валюта счастья — это на самом деле время. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Personality and Social Psychology, показали, что победители лотереи не были счастливее людей, которые не выиграли. Они также получали меньше удовольствия от повседневных задач.

На самом деле трата времени на схемы заработка может быть контрпродуктивной. Социальные отношения — важный показатель счастья. Поэтому если вы тратите выходные на работу, хотя могли бы провести время с друзьями и семьей, это, скорее всего, сделает вас менее счастливым. Конечно, многие не могут отказаться от работы совсем. Однако есть вариант выполнять по ней только то, что прописано в договоре, и не более того.

Выбирайте разнообразие, а не становитесь экспертом в чём-то одном. На самом деле упорное выполнение одних и тех же дел может сделать всё довольно пресным. Вместо этого учёные полагают, что, например, в фитнесе и спорте нужно выполнять самые разные упражнения. Это предотвращает эффект адаптации, а значит, мы с меньшей вероятностью заскучаем и будем недовольны.

Пробуйте новое просто ради удовольствия. Есть огромный плюс в погружении в новое хобби: наши мысли чётко сфокусированы на настоящем моменте. В результате просто нет времени думать о том, что нам чего-то не хватает. Бихевиорист Майкл Ракер предлагает активно искать «микрорадости» — новые хобби и интересы, которые приносят немедленное удовлетворение. При этом у вас не должно быть цели достичь в них конкретных целей или серьёзного прогресса.