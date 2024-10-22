Названы преимущества для здоровья диеты, имитирующей голодание

Диета, имитирующая голодание, может длиться от четырёх до семи дней. Этот рацион в отличие от традиционного или прерывистого голодания включает употребление некоторой пищи. Разрешено есть такие продукты, как фрукты, полезные жиры, растительный белок, овощи, цельные зёрна. Важно также поддерживать водный баланс. Можно употреблять травяные чаи без кофеина.

Избегают во время соблюдения этой диеты алкоголя, животных жиров, животного белка, молочных продуктов, продуктов с высоким содержанием крахмала, подслащённых сахаром напитков, сладких продуктов.