Названы преимущества для здоровья ежедневного употребления грецких орехов

Названы преимущества для здоровья ежедневного употребления грецких ореховВозьмите это себе на заметку
Богаты антиоксидантами. В частности, витамином Е, мелатонином, полифенолами.
Снижают холестерин. Результаты исследований показывают, что употребление грецких орехов защищает от окислительного повреждения, вызванного «плохим» холестерином. Это позволит снизить шансы на развитие болезней сердца.
Источник омега-3 жирных кислот. В грецких орехах этих кислот больше, чем в других видах.
Уменьшают воспаление. Это происходит за счёт полифенолов, магния, аргинина, омега-3.
Поддерживают здоровье кишечника. Согласно данным одного исследования, употребление 43 г грецкий орехов способствует росту бактерий в кишечнике.
Защищают от рака. Всё потому, что в грецких орехах много эллагитаннинов. Они отличаются противовоспалительными свойствами.
Поддерживают умственные функции. Исследования на животных показывают, что употребление грецких орехов улучшает память и навыки обучения.
Поддерживают репродуктивное здоровье. В некоторых научных работах отмечается, что грецкие орехи улучшают качество спермы, повышают фертильность.
Полезны при диабете. Одно исследование показало, что при употреблении масла грецкого ореха значительно снижается уровень сахара в крови натощак.
Нормализуют кровяное давление. Некоторые исследования демонстрируют, что употребление грецких орехов снижает давление.
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