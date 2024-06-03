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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июня 2024, 02:15
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Названы преимущества для здоровья ежедневного употребления грецких орехов

Возьмите это себе на заметку
Грецкие орехи внешне напоминают человеческий мозг. Хранить их можно довольно долго, поэтому эти орехи охотно покупают. Вот какую пользу они приносят организму.
Названы преимущества для здоровья ежедневного употребления грецких орехов
© NutraIngredients-USA.com

Богаты антиоксидантами. В частности, витамином Е, мелатонином, полифенолами.

Снижают холестерин. Результаты исследований показывают, что употребление грецких орехов защищает от окислительного повреждения, вызванного «плохим» холестерином. Это позволит снизить шансы на развитие болезней сердца.

Источник омега-3 жирных кислот. В грецких орехах этих кислот больше, чем в других видах.

Уменьшают воспаление. Это происходит за счёт полифенолов, магния, аргинина, омега-3.

Поддерживают здоровье кишечника. Согласно данным одного исследования, употребление 43 г грецкий орехов способствует росту бактерий в кишечнике.

Названы преимущества для здоровья ежедневного употребления грецких орехов
© Pixabay NickyPe

Защищают от рака. Всё потому, что в грецких орехах много эллагитаннинов. Они отличаются противовоспалительными свойствами.

Поддерживают умственные функции. Исследования на животных показывают, что употребление грецких орехов улучшает память и навыки обучения.

Поддерживают репродуктивное здоровье. В некоторых научных работах отмечается, что грецкие орехи улучшают качество спермы, повышают фертильность.

Полезны при диабете. Одно исследование показало, что при употреблении масла грецкого ореха значительно снижается уровень сахара в крови натощак.

Нормализуют кровяное давление. Некоторые исследования демонстрируют, что употребление грецких орехов снижает давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.