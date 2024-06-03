Названы преимущества для здоровья ежедневного употребления грецких орехов

Богаты антиоксидантами. В частности, витамином Е, мелатонином, полифенолами.

Снижают холестерин. Результаты исследований показывают, что употребление грецких орехов защищает от окислительного повреждения, вызванного «плохим» холестерином. Это позволит снизить шансы на развитие болезней сердца.

Источник омега-3 жирных кислот. В грецких орехах этих кислот больше, чем в других видах.

Уменьшают воспаление. Это происходит за счёт полифенолов, магния, аргинина, омега-3.

Поддерживают здоровье кишечника. Согласно данным одного исследования, употребление 43 г грецкий орехов способствует росту бактерий в кишечнике.