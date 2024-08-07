Названы преимущества для здоровья и побочные эффекты изюма

Названы преимущества для здоровья и побочные эффекты изюмаВот о чём важно знать
Изюм имеет восемь преимуществ для здоровья.
Способствует здоровому набору веса. Дестини Муди, сертифицированный диетолог, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, рекомендует есть изюм тем, кто хочет нарастить мышечную массу.
Даёт быстрый заряд энергии. В изюме много углеводов и натуральных сахаров. Его можно съедать перед тренировками на выносливость.
Хороший источник антиоксидантов. Они помогают уменьшить хроническое воспаление, которое вызывает некоторые виды рака, диабет и болезни сердца. Также эти вещества могут обладать противомикробным действием.
Содержит много магния. Этот минерал помогает работе мышц, передаче нервных сигналов и поддержанию здорового иммунитета.
Удобная закуска. По данным Министерства сельского хозяйства США, изюм может оставаться свежим до шести месяцев.
Может регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что у изюма умеренный гликемический индекс. Он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Богат растворимой клетчаткой. В 2 столовых ложках изюма содержится 0,2 г клетчатки. Она связана с улучшением пищевапарения, регулярным стулом.
Можно использовать как натуральный подсластитель. Изюм может стать более здоровой альтернативой рафинированному сахару.
Не лишён изюм и недостатков.
Очень калориен. В порции на ¼ стакана изюма содержится 120 ккал.
Содержит сульфиты. Исследование 2019 года показало, что некоторые сорта изюма обрабатываются сульфитами. Это позволяет сохранить цвет продукта и продлить срок его годности. Однако сульфиты могут вызывать побочные реакции у людей с пищевой чувствительностью.
В нём много сахара. Изюм состоит из сахара на 60%. При чрезмерном его употреблении у вас могут наблюдаться скачки глюкозы в крови.
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