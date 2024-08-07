Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 августа 2024, 14:15
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Названы преимущества для здоровья и побочные эффекты изюма

Вот о чём важно знать
Изюм — вкусная закуска, которая часто добавляется в смеси или выпечку. Этот продукт также имеет множество полезных свойств.
Названы преимущества для здоровья и побочные эффекты изюма
© Pixabay

Изюм имеет восемь преимуществ для здоровья.

Способствует здоровому набору веса. Дестини Муди, сертифицированный диетолог, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, рекомендует есть изюм тем, кто хочет нарастить мышечную массу.

Даёт быстрый заряд энергии. В изюме много углеводов и натуральных сахаров. Его можно съедать перед тренировками на выносливость.

Хороший источник антиоксидантов. Они помогают уменьшить хроническое воспаление, которое вызывает некоторые виды рака, диабет и болезни сердца. Также эти вещества могут обладать противомикробным действием.

Содержит много магния. Этот минерал помогает работе мышц, передаче нервных сигналов и поддержанию здорового иммунитета.

Удобная закуска. По данным Министерства сельского хозяйства США, изюм может оставаться свежим до шести месяцев.

Может регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что у изюма умеренный гликемический индекс. Он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Богат растворимой клетчаткой. В 2 столовых ложках изюма содержится 0,2 г клетчатки. Она связана с улучшением пищевапарения, регулярным стулом.

Можно использовать как натуральный подсластитель. Изюм может стать более здоровой альтернативой рафинированному сахару.

Названы преимущества для здоровья и побочные эффекты изюма
© Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Не лишён изюм и недостатков.

Очень калориен. В порции на ¼ стакана изюма содержится 120 ккал.

Содержит сульфиты. Исследование 2019 года показало, что некоторые сорта изюма обрабатываются сульфитами. Это позволяет сохранить цвет продукта и продлить срок его годности. Однако сульфиты могут вызывать побочные реакции у людей с пищевой чувствительностью.

В нём много сахара. Изюм состоит из сахара на 60%. При чрезмерном его употреблении у вас могут наблюдаться скачки глюкозы в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.