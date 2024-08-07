Названы преимущества для здоровья и побочные эффекты изюма

Изюм имеет восемь преимуществ для здоровья.

Способствует здоровому набору веса. Дестини Муди, сертифицированный диетолог, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, рекомендует есть изюм тем, кто хочет нарастить мышечную массу.

Даёт быстрый заряд энергии. В изюме много углеводов и натуральных сахаров. Его можно съедать перед тренировками на выносливость.

Хороший источник антиоксидантов. Они помогают уменьшить хроническое воспаление, которое вызывает некоторые виды рака, диабет и болезни сердца. Также эти вещества могут обладать противомикробным действием.

Содержит много магния. Этот минерал помогает работе мышц, передаче нервных сигналов и поддержанию здорового иммунитета.

Удобная закуска. По данным Министерства сельского хозяйства США, изюм может оставаться свежим до шести месяцев.

Может регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что у изюма умеренный гликемический индекс. Он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Богат растворимой клетчаткой. В 2 столовых ложках изюма содержится 0,2 г клетчатки. Она связана с улучшением пищевапарения, регулярным стулом.

Можно использовать как натуральный подсластитель. Изюм может стать более здоровой альтернативой рафинированному сахару.