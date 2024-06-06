Названы преимущества для здоровья кетодиеты

Декейстер и её коллеги изучают влияние кетогенных вмешательств на психическое здоровье. Такие вмешательства представляют собой приведение организма в состояние кетоза. Оно возникает при наличии в крови определённого количества кетонов. Эти вещества — топливо для тела. Также они могут регулировать экспрессию нашей ДНК, влияя на то, как проявляются гены; кетоны отличаются противовоспалительным эффектом, защищают клетки мозга.

Есть три способа достижения кетоза. Первый — голодание, второй — приём добавок кетонов в жидкой или порошковой форме, третий — следование кетогенной диете.

Для переключения организма на сжигание жира необходимо перейти на диету с низким содержанием углеводов. Это позволит также телу перейти в кетоз.