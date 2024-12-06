Названы преимущества для здоровья приёма добавок с витамином С

Улучшает здоровье кожи. Один из признаков того, что вам не хватает витамина С, — медленное заживление ран и хрупкость кожи. Дело в том, что этот витамин необходим для образования коллагена. Также он взаимодействует с витамином Е, защищая кожу от повреждения вредными ультрафиолетовыми лучами.

Может снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты одного исследования 2020 года показали, что добавление витамина С в дозе не менее 500 мг в сутки связано со снижением кровяного давления. Правда, большинство других исследований демонстрируют противоречивые данные по поводу этого витамина.