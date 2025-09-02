Названы преимущества для здоровья регулярной игры в теннис

Вот пять плюсов игры в теннис для здоровья.

Вы проживёте дольше. Одно долгосрочное наблюдательное исследование показало, что те, кто регулярно играет в теннис, живут почти на 10 лет дольше тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Ещё теннис оказался самым полезным среди бега трусцой, плавания, езды на велосипеде, бадминтона и футбола.

У вас улучшится работа опорно-двигательного аппарата. Игра в теннис помогает снизить риск падений, так как она улучшает ловкость и равновесие. Об этом сказал доктор медицинских наук Райан Раук, доцент кафедры ортопедии и сертифицированный хирург-ортопед в области спортивной медицины в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.

Поправите психическое здоровье. Недавняя научная работа показала, что теннис помогает студентам колледжей уменьшить симптомы депрессии и наладить социальные связи. Занятия любым командным видом спорта полезны для психического здоровья взрослых. Интересно, что исследование 2023 года также показало, что ровный, успокаивающий звук теннисного мяча, ударяющегося о ракетку, может снизить тревожность.