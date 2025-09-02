Названы преимущества для здоровья регулярной игры в теннис

Названы преимущества для здоровья регулярной игры в теннисВсе они подтверждены научно
Вот пять плюсов игры в теннис для здоровья.
Вы проживёте дольше. Одно долгосрочное наблюдательное исследование показало, что те, кто регулярно играет в теннис, живут почти на 10 лет дольше тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Ещё теннис оказался самым полезным среди бега трусцой, плавания, езды на велосипеде, бадминтона и футбола.
У вас улучшится работа опорно-двигательного аппарата. Игра в теннис помогает снизить риск падений, так как она улучшает ловкость и равновесие. Об этом сказал доктор медицинских наук Райан Раук, доцент кафедры ортопедии и сертифицированный хирург-ортопед в области спортивной медицины в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.
Поправите психическое здоровье. Недавняя научная работа показала, что теннис помогает студентам колледжей уменьшить симптомы депрессии и наладить социальные связи. Занятия любым командным видом спорта полезны для психического здоровья взрослых. Интересно, что исследование 2023 года также показало, что ровный, успокаивающий звук теннисного мяча, ударяющегося о ракетку, может снизить тревожность.
Сердце будет работать лучше. Теннис относится к аэробным упражнениям, которые поддерживают здоровье сердца, защищают от развития диабета 2 типа и высокого кровяного давления. Согласно результатам одного исследования 2022 года, игра в теннис защищает женщин в постменопаузе от эндотелиальной дисфункции. Это значит, что у них меньше шансов столкнуться с инфарктом и инсультом.
Улучшатся память и когнитивные функции. Благодаря теннису вы прокачаете скорость реакции и работу мозга. Результаты научной работы 2022 года показали, что этот вид спорта улучшает рабочую память и когнитивную гибкость у детей, которые играют больше года.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.