Названы преимущества для здоровья шиповника

В состав шиповника входят витамины В1, В2, С, К, натрий, калий, кальций, фосфор, магний. Вот чем это растение в сухом виде полезно для нашего здоровья.

Укрепляет иммунитет. Всё потому, что в шиповнике много витамина С.

Борется с кашлем и простудой. Это тоже обусловлено наличием витамина С в составе шиповника.

Помогает при артрите. Согласно научным исследованиям, добавки из шиповника уменьшают боль в суставах, скованность.

Поддерживает здоровье кожи. Масло шиповника делает кожу эластичнее, поддерживает выработку коллагена, разглаживает морщины.

Улучшает переваривание пищи. Кожура шиповника облегчает боли в желудке, проблемы с пищеварением.