Названы преимущества для здоровья сока из чернослива

Названы преимущества для здоровья сока из черносливаВозьмите их на заметку
Вот чем полезен для организма человека черносливовый сок.
Лечит запор. Большая часть исследований, связанных с соком из чернослива, посвящены его способности облегчать запоры. Это возможно за счёт сочетания сорбита, клетчатки (особенно пектина) и полифенолов в этом соке.
Может помочь регулировать кровяное давление. Высокое артериальное давление повышает вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Это две основные причины смертности в Соединённых Штатах. В рамках одного исследования добровольцы в течение восьми недель пили черносливовый сок и съедали либо три (однократная доза), либо шесть (двойная доза) штук чернослива, замоченного в стакане воды на ночь. Контрольная же группа пила только воду. В группе, принимавшей однократную дозу, наблюдалось значительное снижение артериального давления в целом, тогда как в группе, принимавшей двойную дозу, значительно снижалось только систолическое артериальное давление.
Другие потенциальные преимущества. Черносливовый сок содержит калий, витамин С. На этот сок могут распространяться и такие преимущества чернослива, как формирование здорового микробиома кишечника, поддержание здоровья костей, снижение уровня холестерина в крови, защита от болезней сердца и диабета 2 типа.
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