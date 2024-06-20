Названы преимущества для здоровья сока из чернослива

Вот чем полезен для организма человека черносливовый сок.

Лечит запор. Большая часть исследований, связанных с соком из чернослива, посвящены его способности облегчать запоры. Это возможно за счёт сочетания сорбита, клетчатки (особенно пектина) и полифенолов в этом соке.

Может помочь регулировать кровяное давление. Высокое артериальное давление повышает вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Это две основные причины смертности в Соединённых Штатах. В рамках одного исследования добровольцы в течение восьми недель пили черносливовый сок и съедали либо три (однократная доза), либо шесть (двойная доза) штук чернослива, замоченного в стакане воды на ночь. Контрольная же группа пила только воду. В группе, принимавшей однократную дозу, наблюдалось значительное снижение артериального давления в целом, тогда как в группе, принимавшей двойную дозу, значительно снижалось только систолическое артериальное давление.