Названы преимущества для здоровья тренировок в вечернее время

Названы преимущества для здоровья тренировок в вечернее времяОни дают другой эффект по сравнению с утренними
Вечерние занятия спортом имеют ряд преимуществ для здоровья.
Улучшение кровотока. Поэтому вечером физические упражнения полезнее для сердца, чем утром.
Набор большего количества мышечной массы. Тренировки в вечернее время приводят к умеренному, но более значительному росту мышц.
Лучшие спортивные результаты. Известно, что люди показывают более высокие спортивные результаты во второй половине дня и вечером.
Снятие стресса. Это может быть особенно полезно после тяжёлого дня.
Меньшее количество отвлекающих факторов и меньше спешки. Они позволяют больше времени уделять программе тренировок.
Увеличение силы и выносливости. К вечеру мышцы благодаря повседневной активности будут уже разогреты.
С другой стороны, из-за тренировок в конце дня может быть тяжело заснуть. Также они не всегда бывают эффективнее, чем другие способы борьбы со стрессом.
