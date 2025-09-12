Названы преимущества для здоровья тренировок в вечернее время

Снятие стресса. Это может быть особенно полезно после тяжёлого дня.

Меньшее количество отвлекающих факторов и меньше спешки. Они позволяют больше времени уделять программе тренировок.

Увеличение силы и выносливости. К вечеру мышцы благодаря повседневной активности будут уже разогреты.

С другой стороны, из-за тренировок в конце дня может быть тяжело заснуть. Также они не всегда бывают эффективнее, чем другие способы борьбы со стрессом.

