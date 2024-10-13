Названы преимущества для здоровья употребления костного бульона

Обеспечение организма разнообразными питательными веществами. Какими именно? Это зависит от типа используемых в бульоне костей и способа их приготовления. Кости животных — источник кальция, магния, фосфора и других минералов. Правда, исследования показывают, что этих минералов в бульоне может быть незначительное количество. Также костный бульон даёт белок, аминокислоты.

Улучшение состояния кишечника. В костном бульоне много аминокислоты глютамина. Он может улучшить здоровье кишечника. В ходе одного исследования на животных было обнаружено, что глутамин и другие аминокислоты в костном бульоне обладают противовоспалительными свойствами, то есть уменьшают симптомы язвенного колита.

Поддержание здоровья суставов. Всё потому, что в костном бульоне есть коллаген. Исследования показывают, что добавки коллагена способны облегчить боль в суставах, улучшить качество жизни и функциональность у людей с остеоартритом. Благодаря противовоспалительным свойствам коллаген может помочь в лечении ревматоидного артрита. При этом научные работы демонстрируют, что в костном бульоне может содержаться меньше гидроксипролина, глицина и пролина (основных аминокислот), чем в коллагеновых добавках.