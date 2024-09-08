Названы преимущества для здоровья употребления в пищу насекомых

Названы преимущества для здоровья употребления в пищу насекомыхОб этом рассказала профессор кафедры энтомологии Эрин Уилсон-Рэнкин
По словам профессора Уилсон-Рэнкин, более двух миллиардов людей в мире едят насекомых. Это значит, что они — основной источник белка для большей части мира.
Чаще всего люди едят жуков, за ними следуют бабочки и моли. Эта практика чаще встречается в странах, которые расположены ближе к экватору.
Больше всего белка на единицу массы — у кузнечиков, сверчков и саранчи. Помимо этого, вы получите и другие вещества, включая антиоксиданты, противовоспалительные средства, незаменимые аминокислоты и клетчатку.
В насекомых содержится небольшое количество моно- и полиненасыщенных жиров. При этом в них есть питательные вещества, которые можно получить из других растительных источников, но не из других источников белка или мяса. Это антигипертензивные компоненты, такие как противовоспалительные вещества и антиоксиданты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.