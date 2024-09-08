Названы преимущества для здоровья употребления в пищу насекомых

Больше всего белка на единицу массы — у кузнечиков, сверчков и саранчи. Помимо этого, вы получите и другие вещества, включая антиоксиданты, противовоспалительные средства, незаменимые аминокислоты и клетчатку.

В насекомых содержится небольшое количество моно- и полиненасыщенных жиров. При этом в них есть питательные вещества, которые можно получить из других растительных источников, но не из других источников белка или мяса. Это антигипертензивные компоненты, такие как противовоспалительные вещества и антиоксиданты.

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