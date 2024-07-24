Названы преимущества для здоровья ягод амурского бархата

Вот несколько полезных для организма человека свойств амурского бархата.

Снижение уровня сахара в крови. Ягоды амурского бархата и экстракт из них помогают снизить показатели глюкозы в крови. Особенно полезно это при лечении болезней сердца, гипертонии, диабета, других сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней. Связано это с наличием в ягодах антоцианов, флавоноидов, полифенолов.

Уход за кожей, антиоксидантные свойства. Амурский бархат содержит большое количество антоцианов. Эти ягоды полезны при дерматите, аллергии.