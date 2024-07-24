Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 июля 2024, 00:00
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Названы преимущества для здоровья ягод амурского бархата

Например, они полезны при диабете
Сахарный диабет встречается очень часто. Лечат его при помощи специальной диеты и инсулина. Также помочь может употребление в пищу амурского бархата.
Названы преимущества для здоровья ягод амурского бархата
© Inspire Uplift

Вот несколько полезных для организма человека свойств амурского бархата.

Снижение уровня сахара в крови. Ягоды амурского бархата и экстракт из них помогают снизить показатели глюкозы в крови. Особенно полезно это при лечении болезней сердца, гипертонии, диабета, других сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней. Связано это с наличием в ягодах антоцианов, флавоноидов, полифенолов.

Уход за кожей, антиоксидантные свойства. Амурский бархат содержит большое количество антоцианов. Эти ягоды полезны при дерматите, аллергии.

Названы преимущества для здоровья ягод амурского бархата
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Противорадиационное действие. Экстракт амурского бархата эффективен при лечении лучевой болезни, отравлений тяжёлыми металлами.

Противораковое средство. В состав амурского бархата входит берберин. Он борется с опухолями.

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