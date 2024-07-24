Названы преимущества для здоровья ягод амурского бархата

Названы преимущества для здоровья ягод амурского бархатаНапример, они полезны при диабете
Вот несколько полезных для организма человека свойств амурского бархата.
Снижение уровня сахара в крови. Ягоды амурского бархата и экстракт из них помогают снизить показатели глюкозы в крови. Особенно полезно это при лечении болезней сердца, гипертонии, диабета, других сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней. Связано это с наличием в ягодах антоцианов, флавоноидов, полифенолов.
Уход за кожей, антиоксидантные свойства. Амурский бархат содержит большое количество антоцианов. Эти ягоды полезны при дерматите, аллергии.
Противорадиационное действие. Экстракт амурского бархата эффективен при лечении лучевой болезни, отравлений тяжёлыми металлами.
Противораковое средство. В состав амурского бархата входит берберин. Он борется с опухолями.
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