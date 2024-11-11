Названы преимущества для здоровья замороженного лимона

Используется при язве желудка, гриппе, простуде. Лимон укрепляет иммунитет.

Борется с вредными бактериями, инфекциями, грибками. Также лимон защищает от цинги, сердечных болезней.

Ускоряет заживление ожогов и ран.

Помогает сбросить вес. Всё потому, что замороженный лимон ускоряет метаболизм. Кроме того, этот фрукт снижает уровень холестерина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.