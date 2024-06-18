Названы преимущества глиняной маски для здоровья

Существует несколько разновидностей глины. Какие-то из них больше подходят для уменьшения жирности кожи и прыщей, а какие-то помогают убрать воспаление и покраснение.

Бентонитовая глина. Она может сильно сушить кожу. Кроме того, бентонит обладает некоторыми антибактериальными и противовоспалительными свойствами, может вылечить высыпания. Маска из такой глины может быть полезна для жирной кожи.

Каолиновая глина. Маски из каолиновой глины часто используются для контроля жирности или кожного сала на коже без её пересушивания. Каолин также может удалять примеси и может быть полезен людям с прыщами.