Названы преимущества и риски для здоровья употребления хлеба на закваске

Положительные свойства хлеба на закваске

Легче усваивается. Процесс ферментации помогает расщепить глютен. Также в закваске содержится меньше соединений, которые вызывают проблемы с ЖКТ. Обзор 25 научных работ, проведённый в 2023 году, показал, что люди, перешедшие с с хлеба на дрожжах на хлеб на закваске, ощутили значительное улучшение желудочно-кишечного комфорта.

Хорошо влияет на уровень сахара в крови. У хлеба на закваске низкий гликемический индекс. То есть он более медленно переваривается и не вызывает резкие скачки уровня глюкозы.