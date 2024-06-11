Названы преимущества клюквы для здоровья человека

Борьба с кариесом. У тех, кто пьёт клюквенный сок, уменьшается кариес, связанный с бактериями Streptococcus. Только этот сок очень кислый.

Однако если вы принимаете разжижители крови, то лучше употреблять клюкву с осторожностью. Также если съесть слишком много этой ягоды, то можно столкнуться с болью в животе и диареей.

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