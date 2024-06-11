Названы преимущества клюквы для здоровья человека

Опубликовано 11 июня 2024, 00:00
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Названы преимущества клюквы для здоровья человекаВозьмите это себе на заметку
Часто клюкву путают с черникой. И эти ягоды действительно относятся к одному семейству. О полезных свойствах клюквы рассказал диетолог Гюльчин Ышик.
Лечение инфекций мочевых путей. Антибиотики для борьбы с этими болезнями созданы на основе экстракта клюквы.
Помощь при расстройстве желудка. Одно исследование показало, что процианидины в составе клюквы эффективны при язвенной болезни и инфекциях Helicobacter pylori.
Борьба с кариесом. У тех, кто пьёт клюквенный сок, уменьшается кариес, связанный с бактериями Streptococcus. Только этот сок очень кислый.
Однако если вы принимаете разжижители крови, то лучше употреблять клюкву с осторожностью. Также если съесть слишком много этой ягоды, то можно столкнуться с болью в животе и диареей.
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