Названы преимущества козьего молока для здоровья

Вот в чём польза для организма козьего молока.

Поддерживает здоровье кишечника и пищеварение. Те, кто плохо переваривает коровье молоко, лучше переносят козье. Оно помогает людям с камнями в желчном пузыре, муковисцидозом, стеатореей или резекцией кишечника лучше усваивать усваивать жиры и предотвращать недоедание. Ещё одно полезное свойство козьего молока - это то, что оно является источником пробиотиков. Также оно содержит олигосахариды, которые обладают пребиотическим эффектом, помогают питать полезные кишечные бактерии.

Может защитить здоровье сердца. Козье молоко по сравнению с коровьим лучше влияет на уровень холестерина. Исследования показали, что употребление такого молока вместо коровьего приводит к увеличению выведения холестерина, а не к его задержке в крови.