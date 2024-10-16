Названы преимущества пищевой соды для здоровья волос

Названы преимущества пищевой соды для здоровья волосВот почему вам стоит это попробовать
Пищевая сода представляет собой соль, которая состоит из катиона натрия и аниона бикарбоната. Существует очень мало научных данных о том, что она помогает в лечении перхоти, поглощении жира и восстановлении блеска волос. Вот что сейчас известно о пользе соды для волос.
Осветляет окрашенные волосы. Это недорогой способ обесцветить окрашенные волосы.
Может действовать как сухой шампунь. Пищевая сода обладает подсушивающими свойствами.
Удаляет масло и отложения. Несмотря на это, сода может высушить кожу головы.
Действует как отшелушивающее средство. Пищевая сода способна укротить воспалённую или зудящую кожу головы.
Может восстановить баланс pH. Сода — это щелочное вещество. Правда, нет никаких фактических исследований, подтверждающих то, что она способна восстановить кислотный баланс кожи головы.
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