Названы преимущества пищевой соды для здоровья волос

Пищевая сода представляет собой соль, которая состоит из катиона натрия и аниона бикарбоната. Существует очень мало научных данных о том, что она помогает в лечении перхоти, поглощении жира и восстановлении блеска волос. Вот что сейчас известно о пользе соды для волос.

Осветляет окрашенные волосы. Это недорогой способ обесцветить окрашенные волосы.

Может действовать как сухой шампунь. Пищевая сода обладает подсушивающими свойствами.

Удаляет масло и отложения. Несмотря на это, сода может высушить кожу головы.