Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 октября 2024, 02:15
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Названы преимущества пищевой соды для здоровья волос

Вот почему вам стоит это попробовать
Всё более популярной тенденцией становится использование пищевой соды или бикарбоната натрия для волос. Иногда соду используют для удаления грязи, которая накопилась после пробежек и других видов спорта на открытом воздухе.
Названы преимущества пищевой соды для здоровья волос
© Photo: Igor Dudchak / GETTY IMAGES

Пищевая сода представляет собой соль, которая состоит из катиона натрия и аниона бикарбоната. Существует очень мало научных данных о том, что она помогает в лечении перхоти, поглощении жира и восстановлении блеска волос. Вот что сейчас известно о пользе соды для волос.

Осветляет окрашенные волосы. Это недорогой способ обесцветить окрашенные волосы.

Может действовать как сухой шампунь. Пищевая сода обладает подсушивающими свойствами.

Удаляет масло и отложения. Несмотря на это, сода может высушить кожу головы.

Названы преимущества пищевой соды для здоровья волос
© skynesher / Getty Hair

Действует как отшелушивающее средство. Пищевая сода способна укротить воспалённую или зудящую кожу головы.

Может восстановить баланс pH. Сода — это щелочное вещество. Правда, нет никаких фактических исследований, подтверждающих то, что она способна восстановить кислотный баланс кожи головы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.