Названы преимущества рассола для здоровья

Доктор Шрути М. рассказал, что по поводу рассола говорит наука.

Облегчает мышечные спазмы. Рассол употребляют после тренировки спортсмены. Считается, что он предотвращает возникновение мышечных судорог.

Удовлетворяет потребность в жидкости. Рассол позволит вам установить водно-электролитный баланс в организме.

Поддерживает баланс витаминов и антиоксидантов. В состав рассола входят антиоксиданты и витамины С и Е. Они улучшают иммунитет.

Ускоряет похудение. Результаты исследования, проведённого Bioscience, Biotechnologyand Biochemistry, показали, что при ежедневном потреблении уксуса (основной ингредиент рассола) можно здоровым образом снизить вес.