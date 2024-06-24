Названы преимущества рассола для здоровья

Названы преимущества рассола для здоровьяОсобенно полезен этот напиток для спортсменов
Доктор Шрути М. рассказал, что по поводу рассола говорит наука.
Облегчает мышечные спазмы. Рассол употребляют после тренировки спортсмены. Считается, что он предотвращает возникновение мышечных судорог.
Удовлетворяет потребность в жидкости. Рассол позволит вам установить водно-электролитный баланс в организме.
Поддерживает баланс витаминов и антиоксидантов. В состав рассола входят антиоксиданты и витамины С и Е. Они улучшают иммунитет.
Ускоряет похудение. Результаты исследования, проведённого Bioscience, Biotechnologyand Biochemistry, показали, что при ежедневном потреблении уксуса (основной ингредиент рассола) можно здоровым образом снизить вес.
Регулирует уровень сахара в крови. Данные исследования, опубликованного в Diyabet Araştırmaları Dergisi, показали, что употребление рассола до еды позволяет контролировать уровень сахара в крови после приёма пищи. Особенно это касается людей с диабетом 2 типа.
Натуральность и безопасность. При регулярном употреблении рассола можно избавиться от изжоги.
Облегчает пищеварение. В состав рассола входят ферменты и пробиотики.
Уменьшает воспаление. Рассол обладает противовоспалительными свойствами, естественным образом защищает от воспалений в организме.
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