Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 августа 2024, 00:00
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Названы преимущества силовых тренировок для женщин

Это подтверждают исследования
По данным Австралийской спортивной комиссии, число женщин, занимающихся тяжёлой атлетикой (как на соревнованиях, так и вне их), увеличилось с 2016 по 2022 год в пять раз. К тому же силовые тренировки дают не только рельефные мышцы.
Названы преимущества силовых тренировок для женщин
© Unsplash/CC0 Public Domain

Остеопороз, при котором кости становятся слабыми и ломкими, чаще поражает женщин, а не мужчин. Благодаря силовым упражнениям увеличивается плотность костей. Это защищает от развития остеопороза, особенно в менопаузу.

Помимо этого, силовые тренировки улучшают чувствительность к инсулину, здоровье сердца.

Доказано, что силовые упражнения связаны с уменьшением признаков депрессии и тревожности.

Названы преимущества силовых тренировок для женщин
© Sweat app

Силовые тренировки позволяют сделать прогресс чётким и ощутимым. Каждый раз, когда вы добавляете больше веса к штанге, вы вспоминаете о своей способности достигать своих целей и преодолевать трудности.

Исследования показали, что женщины, которые регулярно поднимают тяжести, часто чувствуют себя более уверенными в себе для позитивного изменения своей жизни и борьбы с трудностями.

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