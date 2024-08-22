Названы преимущества силовых тренировок для женщин

Названы преимущества силовых тренировок для женщинЭто подтверждают исследования
Остеопороз, при котором кости становятся слабыми и ломкими, чаще поражает женщин, а не мужчин. Благодаря силовым упражнениям увеличивается плотность костей. Это защищает от развития остеопороза, особенно в менопаузу.
Помимо этого, силовые тренировки улучшают чувствительность к инсулину, здоровье сердца.
Доказано, что силовые упражнения связаны с уменьшением признаков депрессии и тревожности.
Силовые тренировки позволяют сделать прогресс чётким и ощутимым. Каждый раз, когда вы добавляете больше веса к штанге, вы вспоминаете о своей способности достигать своих целей и преодолевать трудности.
Исследования показали, что женщины, которые регулярно поднимают тяжести, часто чувствуют себя более уверенными в себе для позитивного изменения своей жизни и борьбы с трудностями.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.