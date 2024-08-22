Названы преимущества силовых тренировок для женщин

Силовые тренировки позволяют сделать прогресс чётким и ощутимым. Каждый раз, когда вы добавляете больше веса к штанге, вы вспоминаете о своей способности достигать своих целей и преодолевать трудности.

Исследования показали, что женщины, которые регулярно поднимают тяжести, часто чувствуют себя более уверенными в себе для позитивного изменения своей жизни и борьбы с трудностями.

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