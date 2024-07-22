Названы причины, по котором вы можете чувствовать себя уставшим после хорошего сна

Названы причины, по котором вы можете чувствовать себя уставшим после хорошего снаОбратите на них внимание
Нарушения сна. Усталость после сна может указывать на наличие апноэ во сне или синдрома беспокойных ног (СБН). Среди других нарушений сна это бессонница, нарколепсия, гиперсомния.
Анемия. Помимо чувства усталости, в этом случае возникают головокружение, боль в груди, одышка, стук в ухе, бледная кожа. Для выявления анемии можно сдать анализ крови.
Проблемы с щитовидной железой. Часто усталость в течение дня связано с недостаточной активностью этого органа. Это приводит к замедлению обмена веществ и постоянной усталости.
Диета и алкоголь. Известно, что употребление спиртного в течение четырёх часов до сна может ухудшить его качество в течение всей ночи.
Окружение. Например, это автомобильная сигнализация на улице или слишком высокая температура в спальне.
Психические состояния. Ощущать усталость в течение дня можно из-за стресса, депрессии, тревоги, биполярного депрессивного расстройства, предменструального дисфорического расстройства.
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