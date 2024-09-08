Названы причины, по которым мужчин привлекает женская грудь

Вторая причина — это связь с грудным вскармливанием. Некоторые учёные полагают, что интерес к женской груди объясняется этой её функцией.

По теории Зигмунда Фрейда, человек проходит несколько стадий сексуального развития. Первая фаза — это кормление грудью, а последняя — зеркальное отражение первой. Когда мужчина достигает половой зрелости, то он начинает проявлять больший интерес к груди. Особенно это заметно во время полового акта.

При стимуляции груди во время секса выделяется гормон окситоцин. Он вызывает у женщины чувство сексуального удовлетворения, близости, расслабления, счастья.

Специалисты из Центра транснациональной социальной нейробиологии в университете обнаружили, что любовь мужчин к груди связана с воспоминаниями о грудном вскармливании и окситоцине.

Результаты недавних исследований также показали, что стимуляция сосков усиливает сексуальное возбуждение у большинства женщин, а также активирует области мозга, в которых возникает активность при стимуляции влагалища и клитора.