Названы причины, по которым профессиональные велосипедисты всегда бреют ноги

Названы причины, по которым профессиональные велосипедисты всегда бреют ногиВсего их пять
Традиция и профессионализм. В велосипедной среде бритые ноги считаются признаком того, что человек серьёзно относится к этому спорту.
Аэродинамика, комфорт и охлаждение. На высоких скоростях бритые ноги дают преимущество спортсменам. Результаты исследования компании AeroCoach показали, что на скорости 30+ км/ч можно в этом случае с экономить не менее 5−6 Вт. А чем выше скорость, тем больше и это значение.
Эстетика. Это касается велосипедистов-любителей. Некоторым людям просто нравится, как выглядят их ноги без волос.
Лучшая гигиеничность и уход за кожей. Бритые ноги легче мыть, они меньше задерживают пот и грязь. Кроме того, это позволяет предотвратить воспаление и раздражение кожи. Многие велосипедисты делают массаж ног, а массажные средства легче втираются в кожу при отсутствии волос.
Улучшение ухода за ранами. На велосипеде легко упасть или попасть в аварию. К тому же это, скорее всего, произойдёт на высокой скорости. При наличии на ногах волос может быть сложнее обрабатывать раны, увеличивается вероятность занести в них инфекцию. Также снимать пластыри, бинты, ленты в этом случае не так больно.