Названы причины, по которым профессиональные велосипедисты всегда бреют ноги

Традиция и профессионализм. В велосипедной среде бритые ноги считаются признаком того, что человек серьёзно относится к этому спорту.

Аэродинамика, комфорт и охлаждение. На высоких скоростях бритые ноги дают преимущество спортсменам. Результаты исследования компании AeroCoach показали, что на скорости 30+ км/ч можно в этом случае с экономить не менее 5−6 Вт. А чем выше скорость, тем больше и это значение.

Эстетика. Это касается велосипедистов-любителей. Некоторым людям просто нравится, как выглядят их ноги без волос.