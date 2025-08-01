Названы причины, по которым у вас могут появляться мозоли на ногах

Обувь и трение. Мозоли могут возникать из-за новой, слишком тесной или слишком свободной обуви. Усугубляться это может потливостью ног.

Повышенная физическая активность. На ногах часто образуются мозоли у тех, кто много ходит, бегает или занимается спортом.

Аллергические реакции и кожные заболевания. Волдыри на ступнях возникают при аллергическом контактном дерматите и отравлении ядовитым плющом, атопическом дерматите и дисгидротической экземе. Также эти симптомы встречаются при аутоиммунных заболеваниях: в том числе при буллезном пемфигоиде, ладонно-подошвенном пустулезе, буллезном эпидермолизе и волчанке.