Названы причины, по которым у взрослых всё чаще диагностируют аутизм и СДВГ

Названы причины, по которым у взрослых всё чаще диагностируют аутизм и СДВГХотя эти болезни обычно встречаются у детей
Во-первых, взрослых сейчас стало больше. Если когда-то 1% населения испытывал психические или неврологические проблемы, то сейчас из-за роста населения это число тоже увеличивается.
Существует и большое количество факторов, способствующих развитию СДВГ и аутизма у взрослых. Это кризис стоимости жизни, глобальная пандемия и пр. Все они — источники стресса в современном мире, что приводит к росту психических проблем в мире.
В наши дни люди стали гораздо лучше осведомлены о вопросах психического здоровья и нейроотличиях, чем раньше. Неудивительно, что многие взрослые теперь признают в себе черты нейроотличий, которые оставались незамеченными или неправильно истолкованными, когда они были моложе.
Постановка диагноза может помочь внести ясность в повседневный опыт человека. Наличие официального диагноза также означает, что вы знаете, какая информация или какие вмешательства вам подходят. Или хотя бы представляете, с кем можете об этом поговорить.
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