Названы причины, по которым у взрослых всё чаще диагностируют аутизм и СДВГ

В наши дни люди стали гораздо лучше осведомлены о вопросах психического здоровья и нейроотличиях, чем раньше. Неудивительно, что многие взрослые теперь признают в себе черты нейроотличий, которые оставались незамеченными или неправильно истолкованными, когда они были моложе.

Постановка диагноза может помочь внести ясность в повседневный опыт человека. Наличие официального диагноза также означает, что вы знаете, какая информация или какие вмешательства вам подходят. Или хотя бы представляете, с кем можете об этом поговорить.

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