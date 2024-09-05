Названы причины, по которым вы не можете остановить отрыжку

Команда учёных под руководством профессора Ясухиро Фудзивары из Высшей школы медицины Университета Осаки Метрополитен изучила, как связаны частота возникновения расстройств отрыжки, сопутствующие заболевания и образ жизни у жителей Японии. Для этого специалисты провели веб-опрос 10 тысяч взрослых. Результаты этого опроса были опубликованы в The American Journal of Gastroenterology.

Согласно результатам исследования, 1,5% (151 человек) участников имели расстройства отрыжки. Чаще они встречались среди мужчин, употреблявших алкоголь и принимавших лекарства от кислотного рефлюкса.