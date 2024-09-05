Названы причины, по которым вы не можете остановить отрыжку

Названы причины, по которым вы не можете остановить отрыжкуИх недавно обнаружили учёные
Команда учёных под руководством профессора Ясухиро Фудзивары из Высшей школы медицины Университета Осаки Метрополитен изучила, как связаны частота возникновения расстройств отрыжки, сопутствующие заболевания и образ жизни у жителей Японии. Для этого специалисты провели веб-опрос 10 тысяч взрослых. Результаты этого опроса были опубликованы в The American Journal of Gastroenterology.
Согласно результатам исследования, 1,5% (151 человек) участников имели расстройства отрыжки. Чаще они встречались среди мужчин, употреблявших алкоголь и принимавших лекарства от кислотного рефлюкса.
Было обнаружено также, что наличие желудочно-кишечных заболеваний, приём пищи до ощущения сытости и крайне низкая или высокая частота жевания в значительной степени связаны с развитием отрыжки. А вот употребление газированных напитков с этим не было никак связано.
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