Названы привычки, которые испортят ваше здоровье после 60 лет

Нехватка белка. Именно белок сохраняет мышечную массу, силу, здоровье костей. Также он, по словам Кортни Д’Анджело, врача, сертифицированного диетолога, отлично борется с лишним весом. После 60 лет возрастает риск потери костной массы, причём этот процесс ускоряется при недостаточном потреблении белка. Ешьте больше таких продуктов, как курица, индейка, говядина, лосось, яйца.

Недостаток воды. С возрастом чувство жажды притупляется. Поэтому те, кому за 60, чаще страдают от обезвоживания по сравнению с молодыми.